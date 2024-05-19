Кулинар дала самый удачный, по ее словам, вариант приготовления нежного печенья для детей - это не требует много времени и сил.

Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина рассказывает в социальной сети, как готовить детское сладкое печенье с сахарной посыпкой.

Ингредиенты:

230 г масла

250 г творога

320 г муки

0,5 ч.л. соды

Щепотка соли

Для посыпки: 250 г сахара, пакет ванильного сахара

Приготовление:

Смешайте муку с содой и солью, просейте в миску. Натрите холодное масло на терке прямо в муку, затем немного перемешайте в крошку, добавляет кулинар.

Добавьте творог и начните замес теста. Вначале может показаться, что жидкости мало и тесто не собирается в кучу, но продолжайте месить, оно соберется.

Когда тесто станет однородным шаром, положите его в миску, накройте и поставьте в холодильник на 30 минут.

Разделите тесто пополам. Раскатайте каждую часть в пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки диаметром 7-9 см, советует Юшина.

Смешайте сахар с ванильным сахаром в тарелочке.

Обмакните каждый кружочек в сахар, затем сложите его пополам, чтобы сахар оказался внутри. Еще раз обмакните в сахар и сложите снова сахаром внутрь.

Повторите еще раз обмакивание в сахар и выложите на противень той стороной, которая не была в сахаре.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-12 минут, или пока печенье не станет золотистым.

Последние новости Украины:

Эта яичница заставит забыть другие завтраки: жена Сергея Бабкина дала рецепт.

Это не просто омлет: звезда "Мастер Шеф" дала безупречный рецепт завтрака.

Нежные и вкусные Ольга Сумская показала оладьи, которые можно приготовить на обед.