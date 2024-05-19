Популярная фудблогерка, автор кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина рассказывает в социальной сети, как готовить детское сладкое печенье с сахарной посыпкой.
Ингредиенты:
- 230 г масла
- 250 г творога
- 320 г муки
- 0,5 ч.л. соды
- Щепотка соли
- Для посыпки: 250 г сахара, пакет ванильного сахара
Приготовление:
Смешайте муку с содой и солью, просейте в миску. Натрите холодное масло на терке прямо в муку, затем немного перемешайте в крошку, добавляет кулинар.
Добавьте творог и начните замес теста. Вначале может показаться, что жидкости мало и тесто не собирается в кучу, но продолжайте месить, оно соберется.
Когда тесто станет однородным шаром, положите его в миску, накройте и поставьте в холодильник на 30 минут.
Разделите тесто пополам. Раскатайте каждую часть в пласт толщиной 2-3 мм. Вырежьте кружочки диаметром 7-9 см, советует Юшина.
Смешайте сахар с ванильным сахаром в тарелочке.
Обмакните каждый кружочек в сахар, затем сложите его пополам, чтобы сахар оказался внутри. Еще раз обмакните в сахар и сложите снова сахаром внутрь.
Повторите еще раз обмакивание в сахар и выложите на противень той стороной, которая не была в сахаре.
Выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 10-12 минут, или пока печенье не станет золотистым.
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