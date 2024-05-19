Простой рулет может превратиться в прекрасный перекус для всей семьи благодаря нежному вкусу сливочного сыра и легкой перчинке. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».
Ингредиенты:
- 600 гр моркови
- 5 яиц
- 300 гр сливочного сыра (Филадельфия)
- 1 ч.л. соли
- молотый черный перец
- пучок укропа
- масло для жарки
Приготовление:
Натрите морковь на мелкую терку и обжарьте на растительном масле с кусочком сливочного масла до мягкости. Добавьте соль и перец по вкусу. Переложите в миску для остывания до комнатной температуры, советует кулинар.
Отделите белки от желтков. Взбейте белки до образования стойкой пены. В желтки добавьте обжаренную морковь и перемешайте. Постепенно добавьте морковную массу к взбитым белкам, аккуратно перемешивая до однородности.
Выпеките морковный бисквит. Выложите морковное тесто на пергамент, выровняйте и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. Остывший бисквит остудите еще 10 минут.
Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом. Выложите бисквит на пищевую пленку, снимите с него пергамент, выложите начинку и аккуратно сверните в рулет. Заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике.
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