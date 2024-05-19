По словам фудблогера, рулет получится очень мягким и нежным, поэтому формировать его надо с осторожностью, однако вкус и мягкостью того стоит.

Простой рулет может превратиться в прекрасный перекус для всей семьи благодаря нежному вкусу сливочного сыра и легкой перчинке. Рецептом поделилась фудблогер «zhuravlina_cooking».

Ингредиенты:

600 гр моркови

5 яиц

300 гр сливочного сыра (Филадельфия)

1 ч.л. соли

молотый черный перец

пучок укропа

масло для жарки

Приготовление:

Натрите морковь на мелкую терку и обжарьте на растительном масле с кусочком сливочного масла до мягкости. Добавьте соль и перец по вкусу. Переложите в миску для остывания до комнатной температуры, советует кулинар.

Отделите белки от желтков. Взбейте белки до образования стойкой пены. В желтки добавьте обжаренную морковь и перемешайте. Постепенно добавьте морковную массу к взбитым белкам, аккуратно перемешивая до однородности.

Выпеките морковный бисквит. Выложите морковное тесто на пергамент, выровняйте и выпекайте в предварительно разогретой до 180 градусов духовке примерно 15 минут. Остывший бисквит остудите еще 10 минут.

Смешайте сливочный сыр с мелко нарезанным укропом. Выложите бисквит на пищевую пленку, снимите с него пергамент, выложите начинку и аккуратно сверните в рулет. Заверните в пищевую пленку и охладите в холодильнике.

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