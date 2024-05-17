Если появится новое постановление о мобилизации, которое будет регулировать этот вопрос иным образом, тогда будет возможность комментировать это согласно его содержанию.

В Минобороны прокомментировали ситуацию с повестками, которые при мобилизации отправляют в почтовый адрес. Спикер Министерства обороны Украины, Дмитрий Лазуткин, отметил, что повестка может быть сочтена врученной, если она передана лично гражданину в руки. Об этом он сказал во время телемарафона.

Лазуткин объяснил, что в настоящее время отсутствует норма в законе о мобилизации, по которой повестка считается врученной, если ее просто бросили в почтовый ящик. Он отметил, что для того, чтобы повестку считали врученным, человек должен лично подписать его. Таким образом, когда гражданин расписывается в повестке, он считается врученным в данный момент.

"Нет сейчас такой нормы, что повестка вручена, если ее бросили в почтовый ящик. Она уже считается врученной – нет. По состоянию на данный момент действует другая норма. Человек должен лично расписаться в повестке. И таким образом он уже в этот момент считается врученным". , – отметил Лазуткин.

Он также отметил, что если появится новое постановление о мобилизации, которое будет регулировать этот вопрос иным образом или устанавливать новые правила, тогда будет возможность комментировать это согласно его содержанию. Однако сейчас таких изменений нет.

Важно отметить, что при невнесении обновлений в учетные данные в ТЦК и СП может быть применена административная ответственность.

Согласно части 2 статьи 210 Кодекса об админправонарушениях, за недостаточное обновление учетных данных в установленный срок предусмотрена административная ответственность. ТЦК и СП имеют право налагать штрафы без составления протокола, вынося соответствующее постановление. Этот штраф можно оспорить через суд.

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