Крупные украинские супермаркеты просмотрели свои ценники на сезонные и несезонные фрукты, передает портал Минфин . Клубника сейчас стала дешевле на 100 гривен за килограмм по сравнению с прошлым месяцем и стоит теперь всего 89,99 гривен за килограмм. Однако цены на яблоки и лимоны немного разнятся.

Цена клубники

Сезон клубники в Украине уже начался, и это означает, что цены на ягоду начали падать. По сравнению с прошлым месяцем цена на клубнику сильно изменилась, со 192,14 гривен за килограмм она упала до 89,99 гривен за килограмм.

Цена яблок

В супермаркете Metro цены на "украинские" яблоки составляют 31,09 гривен за килограмм, в то время как в Novus цена за них составляет 19,99 гривен за килограмм. Средняя цена составляет 25,54 гривны за килограмм.

Цена лимонов

Цены на лимоны выросли значительно с апреля. В апреле средняя цена на лимоны составила 60,40 гривен за килограмм. В середине мая цены на лимоны в Megamarket составляют 121,50 гривен за килограмм, а в Novus – 89,99 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала о том, что цена одного из популярных овощей достигла дна. Речь идет об огурцах, упавших в цене до самого низкого уровня с начала полномасштабной войны, стабилизировавшись на отметке 35-40 грн за килограмм на оптовых рынках.

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