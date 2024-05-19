В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные малосольные огурцы.
"Мастер Шеф" Ольга Рябенко подчеркнула, что лучшее дополнение к шашлыку – это овощи, а маринованные малосольные огурчики – это вообще идеальная закуска, которая дополнит любой стол.
Для приготовления малосольных огурцов "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- огурцы – 1 кг
- соль – 1-2 ч.л.
- мед – 2 ч. л.
- чеснок – 6 зуб.
- зеленый лук, укроп, петрушка
- горчица зерновая – 2 ст.л.
- перец чили – 0,5 шт. (если любите острое, можно прибавлять больше)
- сок половинки лимона
- растительное масло – 50 мл
Если огурцы небольшого размера, то "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает их пополам, если больше – то на четыре части. Мелко нарезаем зеленый лук, укроп, петрушку, чеснок и перец чили.
Смешиваем в большой миске огурцы, зелень, чеснок, чили, добавляем соль, мед, зерновую горчицу, лимонный сок и растительное масло.
Хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник минимум на два часа, чтобы огурцы хорошо промариновались. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует их периодически перемешивать.
"Эта закуска готовится очень легко и быстро, а когда попробуете - захотите приготовить снова", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.
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