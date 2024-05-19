Звезда шоу "Мастер Шеф-12" Ольга Рябенко предложила украинцам рецепт невероятно вкусной и полезной закуски, которая станет лучшим дополнением к шашлыку.

В этот раз на своей странице в Instagram суперфиналистка двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить вкусные малосольные огурцы.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко подчеркнула, что лучшее дополнение к шашлыку – это овощи, а маринованные малосольные огурчики – это вообще идеальная закуска, которая дополнит любой стол.

Для приготовления малосольных огурцов "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

огурцы – 1 кг

соль – 1-2 ч.л.

мед – 2 ч. л.

чеснок – 6 зуб.

зеленый лук, укроп, петрушка

горчица зерновая – 2 ст.л.

перец чили – 0,5 шт. (если любите острое, можно прибавлять больше)

сок половинки лимона

растительное масло – 50 мл

Если огурцы небольшого размера, то "Мастер Шеф" Ольга Рябенко разрезает их пополам, если больше – то на четыре части. Мелко нарезаем зеленый лук, укроп, петрушку, чеснок и перец чили.

Смешиваем в большой миске огурцы, зелень, чеснок, чили, добавляем соль, мед, зерновую горчицу, лимонный сок и растительное масло.

Хорошо перемешиваем и отправляем в холодильник минимум на два часа, чтобы огурцы хорошо промариновались. "Мастер Шеф" Ольга Рябенко советует их периодически перемешивать.

"Эта закуска готовится очень легко и быстро, а когда попробуете - захотите приготовить снова", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф" Ольга Рябенко.

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