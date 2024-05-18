В супермаркете журналисты выбрали восемь видов овощей для проведения исследований - после было определено, какой овощ самый опасный.

Украина имеет широкий выбор ранней овощной продукции, что обусловлено содержанием нитратов, химических веществ, которые используются в сельском хозяйстве для увеличения продолжительности хранения урожая. Стало известно, какой овощ оказался самым опасным в Украине. Об этом говорится в сюжете ТСН.

В супермаркете журналисты выбрали восемь видов овощей для проведения исследований: картофель, морковь, капусту, редис, огурцы, помидоры, зеленый лук и клубнику. После этого съемочная группа отправилась на рынок.

В магазине ранняя продукция преимущественно импортная, в то время как на рынке утверждают, что все продукты выращены на украинских полях или в теплицах.

Полученная овощная продукция была отправлена ​​в лабораторию для анализа содержания нитратов. Такую процедуру в соответствии с государственными стандартами должны проводить производители, торговцы и переработчики, отмечают в Министерстве агрополитики.

Также уточняется, что все нормы и стандарты, устанавливаемые на основе проведённых исследований, разрабатываются совместно с Министерством здравоохранения. Однако существующей единой таблицы нет, и исследовательские организации и лаборатории руководствуются несколькими нормативными актами одновременно.

В результате проведенных анализов образцов растительной продукции, отобранных в торговых сетях, выявлено превышение максимально допустимых уровней содержания нитратов в редьке и клубнике. Среди продуктов, приобретенных на рынках, было выявлено превышение максимально допустимого содержания нитратов в редиске, картофеле, моркови и клубнике.

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