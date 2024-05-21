Ничто так не говорит о лете, как выращенные в домашних условиях хрустящие огурцы, за этими аппетитными овощами стоят месяцы ухода, защиты и, самое главное, обрезки.

Без правильной обрезки огурцов ваши лозы не смогут расти и давать плоды.

Обрезка очень важна, но не единственная необходимость при выращивании огурцов.

Берете ли вы в руки ножницы, зависит от типа вашего огурца. Кустовые сорта не сильно разрастаются в стороны, поэтому они практически не требуют обрезки.

Обрезать огурцы их нужно только в том случае, если они слишком дружат с соседними растениями. Обрезка не так важна для лоз огурца, которые стелются по земле без вертикальной опоры.

Настоящей целью здесь являются плетистые огурцы. Поскольку они зависят от вертикальной поддержки, их необходимо держать на одном уровне. Обрезка необходима для того, чтобы лозы росли в правильном направлении.

Обрезайте растения огурцов на протяжении всего вегетационного периода. Следите за новыми точками роста и уничтожайте их.

Кроме того, следите за повреждениями и болезнями, которые следует немедленно устранить с помощью обрезки огурцов.

Молодые растения огурцов могут опередить себя и зацвести, пока они еще маленькие.

Срезание нижних цветков перенаправляет энергию на рост стебля и листьев, что приводит к увеличению количества плодов в будущем. Кроме того, вы будете обрезать ветви для молодых лоз огурцов.

Последние новости Украины:

Какие огурцы лучше посадить для консервирования.

Как высадить салат в огороде: самые благоприятные дни для хорошего урожая.

Как посеять семена буряка в открытый грунт.