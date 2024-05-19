Руккола это непревзойденный ингредиент, который имеет неповторимый вкус и пользу для организма человека.

Руккола, кроме всего прочего, содержит большое количество витамина C, который является мощным антиоксидантом и помогает укрепить иммунную систему. Также руккола содержит витамин А, который помогает сохранять здоровье кожи и предотвращает преждевременное старение.

Клетчатка, содержащаяся в рукколе, помогает поддерживать здоровье желудочно-кишечной системы.

Готовить блюда с добавлением рукколы обожают как обычные хозяйки и хозяева, так и шеф-повара. Ведь руккола это ингредиент, вкус которого всегда будет ощущаться в блюде. Например, в салате.

«Такой хрустящий, такой сочный, такой весенний — салат с рукколой», - отмечал ресторатор и шеф-повар Евгений Клопотенко на своей странице в Инстаграм, добавляя, что этот рецепт до невозможного простой.

Хрустящий салат с рукколой.

Хрустящий салат с рукколой.

Сначала победитель «Мастер Шеф» предложил взять сочное яблоко и нарезать его.

Выкладываем в салатницу рукколу и добавляем порезанное яблоко. Также выкладываем в миску 50 г измельченного хрустящего арахиса. Поливаем салат соком лимона и маслом. Перемешиваем все ингредиенты салата и добавляем специи и соль по вкусу.

Хрустящий салат с рукколой.

Также Евгений Клопотенко предлагал добавить в такой салат несколько веточек измельченной душистой мяты.

«… Вам захочется воспроизводить этот божественный вкус снова и снова», – уверял Клопотенко.

Многие подписчики согласились с Евгением, рассказывая, что тоже любят салаты с рукколой:

«Вкусный салатик»,

«Люблю такие салатики, конечно, меньше растительного масла. Вместо яблока, клубника или банан»,

«Очень вкусный салат».

Отметим, при покупке рукколы для салата или других блюд следует выбирать зелень с яркими листьями. Также стоит иметь в виду, что маленькие листочки рукколы всегда более горькие и острые, а те, что побольше имеют мягкий ореховый привкус.

Последние новости Украины:

Крабовый салат с молодой капустой будет вкуснее: весенний рецепт.

Душистые драники по-новому: Клопотенко поделился секретом, как улучшить любимое блюдо.

Рецепт ароматной закуски с крабовыми палочками: съедят за минуту.