Если у вас есть телефон Android с активным тарифным планом для передачи данных, вы можете использовать его в качестве портативной точки доступа Wi-Fi.

То есть, вы можете подключить к телефону другие устройства, чтобы использовать его тарифный план сотовой связи для доступа в Интернет.

Шаг 1. Настройте точку доступа Wi-Fi на своем телефоне Android:

Открыть настройки .

Откройте «Сеть и Интернет» > «Точка доступа и модем».

Нажмите на точку доступа Wi-Fi и переключите переключатель рядом с пунктом «Использовать точку доступа Wi-Fi» .

Нажмите «Пароль точки доступа» , чтобы раскрыть пароль точки доступа в телефон. Вы можете сохранить этот пароль или создать новый. Для последнего введите надежный пароль и нажмите ОК .

Включите точку доступа снова.

Шаг 2. Подключите устройства к мобильной точке доступа телефона:

После того как вы настроили и включили точку доступа Wi-Fi на своем телефоне Android, ее можно использовать с другими устройствами.

Перейдите к устройству, которое вы хотите подключить к этой точке доступа Wi-Fi на телефоне, и включите его Wi-Fi.

Нажмите на соединение Wi-Fi вашей мобильной точки доступа, чтобы подключиться к ней. Когда будет предложено ввести пароль, введите пароль точки доступа телефона и нажмите « Подключиться / Присоединиться».

После успешного подключения к точке доступа Wi-Fi вашего телефона вы можете использовать ее в качестве личной точки доступа для работы в Интернете.

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