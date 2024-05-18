"ПриватБанк" объявил о запуске инновационной функции для перевода средств - отныне знание номера банковской карты Visa получателя больше не необходимо. Об этом "ПриватБанк" сообщил в своем официальном заявлении на странице Facebook.

Согласно сообщению пресс-службы "ПриватБанка", для осуществления денежных переводов теперь достаточно использовать мобильное приложение "Приват24".

Пользователям достаточно указать номер телефона получателя денежных средств. Номер можно выбрать прямо из списка контактов в телефонной книге или ввести вручную, избегая необходимости ввода номера банковской карты.

Кроме того, ПриватБанк объявил о запуске акции, в рамках которой клиенты, пользующиеся этой услугой, могут выиграть iPhone 15 или получить кэшбек от 200 до 2000 гривен.

Для участия в акции необходимо пройти регистрацию по указанной ссылке , активировать услугу пополнения по номеру в мобильном приложении "Приват24" и осуществить денежный перевод на сумму от 100 гривен с банковской карты Visa на номер телефона через приложение.

В "ПриватБанке" подчеркнули, что каждый денежный перевод от 100 гривен дает право на один шанс на победу в акции. Кроме того, нет ограничений на количество денежных переводов. Акция будет проходить с 10 мая по 10 сентября текущего 2024 года.

Также финансовый институт "ПриватБанка" представил свою новую программу персональных скидок и кэшбеков для клиентов. Посредством искусственного интеллекта будут подбираться специальные предложения, учитывая индивидуальные особенности каждого клиента.

Новая программа лояльности "Привет" стала вторым крупным продуктом, представленным "ПриватБанком" на розничном рынке в этом году. Первым продуктом стали "Конверты" - аналоги "банок" от monobank, получившие широкое признание во время военных действий, особенно благодаря активной роли волонтеров.

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Напомним, клиент Приватбанка раскритиковал работу колл-центра учреждения.

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