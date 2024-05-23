Победительница "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусную и диетическую творожно-маковую запеканку с яблоками.
"Я знаю, что Вы любите такие рецепты, можно готовить на перекус или легкий завтрак, мои девочки его любят, обязательно попробуйте", - советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
Чтобы приготовить творожно-маковую запеканку с яблоками, победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты (в расчете на одну порцию 250 г):
- творог мягкий – 200 г
- яйца – 2 шт.
- кефир или йогурт – 100 г
- перемолотая плющенная овсянка – 40 г (в сухом виде)
- яблоко зеленое – 100 г
- мак – 2 ч. л.
- орехи (любые, кроме арахиса) – 40 г
- мед – 2 ч. л.
Такая запеканка отлично подойдет всем, кто пытается похудеть, но понравится даже тем, кто не считает калории.
Овсянку, творог, яйца, йогурт и мед звезда "Зважені та щасливі" перебивает с помощью блендера до однородности. После этого добавляем в творожную массу мак, измельченные орехи и мелко нарезанное яблоко. Хорошо все перемешиваем и выкладываем в форму небольшого размера.
Отправляем творожную массу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут – и наша запеканка готова.
"Можете сделать с вечера – холодная она очень вкусная", – добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.
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