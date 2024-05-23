Победительница шоу "Зважені та щасливі", диетолог Юлия Науменко, предложила рецепт творожной запеканки, которая станет идеальным завтраком или перекусом.

Победительница "Зважені та щасливі", блогер-диетолог Юлия Науменко рассказала, как приготовить вкусную и диетическую творожно-маковую запеканку с яблоками.

"Я знаю, что Вы любите такие рецепты, можно готовить на перекус или легкий завтрак, мои девочки его любят, обязательно попробуйте", - советует звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

Чтобы приготовить творожно-маковую запеканку с яблоками, победительница "Зважені та щасливі" берет следующие ингредиенты (в расчете на одну порцию 250 г):

творог мягкий – 200 г

яйца – 2 шт.

кефир или йогурт – 100 г

перемолотая плющенная овсянка – 40 г (в сухом виде)

яблоко зеленое – 100 г

мак – 2 ч. л.

орехи (любые, кроме арахиса) – 40 г

мед – 2 ч. л.

Такая запеканка отлично подойдет всем, кто пытается похудеть, но понравится даже тем, кто не считает калории.

Овсянку, творог, яйца, йогурт и мед звезда "Зважені та щасливі" перебивает с помощью блендера до однородности. После этого добавляем в творожную массу мак, измельченные орехи и мелко нарезанное яблоко. Хорошо все перемешиваем и выкладываем в форму небольшого размера.

Отправляем творожную массу в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 20-25 минут – и наша запеканка готова.

"Можете сделать с вечера – холодная она очень вкусная", – добавила звезда "Зважені та щасливі" Юлия Науменко.

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