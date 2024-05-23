Тем не менее, как и любое другое электронное устройство, телефон iPhone может иногда вызывать проблемы, например, зависание экрана.

Взгляните на каждое решение и решите, какое из них лучше всего подходит для вашей ситуации. Эти предложения должны помочь вам решить проблему.

Как исправить зависший iPhone?

Принудительно выйти из приложения. Если ваш телефон iPhone завис, полезным решением будет принудительное закрытие приложений. Особенно, если проблема возникает с конкретным приложением, проведите пальцем вверх снизу, а затем по проблемному приложению, чтобы удалить его из списка.

Принудительно перезагрузите ваш iPhone, который завис. Простая перезагрузка часто может решить многие проблемы с электронными устройствами, и ваш iPhone не является исключением. Однако, если экран вашего телефона iPhone завис, и вы не можете перезагрузить телефон обычным способом, принудительный перезапуск может быть быстрым решением.

Зарядите iPhone после полной разрядки аккумулятора. В качестве возможного решения рассмотрите возможность полной разрядки аккумулятора перед зарядкой. Это может быть невозможно для пользователей телефона с полностью заряженным iPhone, но если у вашего устройства разряжен аккумулятор и возникла проблема, полная разрядка аккумулятора перед зарядкой может позволить ему перезапуститься.

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