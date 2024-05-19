Когда во время отключения света гаснет свет или мы оказываемся далеко от обычных источников питания, оставшийся заряд нашего телефона внезапно становится самым важным в нашей жизни.

Если вы все продумали заранее и у вас есть аккумулятор, солнечное зарядное устройство или электростанция, заряженные и готовые к работе, у вас не возникнет огромной проблемы для зарядки телефона.

Но как зарядить телефон, когда отсутствует свет и у вас нет этих вещей?

Зарядитесь в машине. Самое очевидное решение проблемы – это ваша машина. В большинстве современных автомобилей уже встроены USB-порты, а автомобильные аккумуляторы являются довольно важным источником энергии.

Если в вашей машине есть бензин, у вас даже есть наименее эффективный и самый сложный генератор в мире, а электромобили, конечно же, по сути, представляют собой огромные батареи для зарядки вашего телефона, если нет света.

Если в вашем автомобиле нет USB-порта, но вы заранее подумали о покупке стартового комплекта

Выбирайте ручное зарядное устройство Большинство из них также включают в себя радиоприемник и фонарик, поскольку их основным преимуществом является зарядка вашего телефона и других небольших устройств с некоторым физическим усилием.

Некоторые модели оснащены возможностью зарядки от солнечной батареи или аккумулятора типа ААА. С помощью одного из них вы не доведете свой телефон до 100%.

Зарядите каждый ноутбук в вашем доме. Если у вас пропало питание, включите ноутбук, но не разблокируйте экран и используйте кабель iPhone или Android для зарядки телефона через порты USB. Большинство новых ноутбуков могут заряжать смартфон несколько раз.

Купите внешнее зарядное устройство для зарядки телефна, если у вас его нет; они есть в большинстве магазинов техники. Портативные зарядные устройства для аккумуляторов телефонв становятся все лучше и дешевле.

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