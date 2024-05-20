Готовить торт не так сложно, главное правильно подготовить тесто и дождаться пропитки всех слоев, чтобы подача закуски была удачной.

Простым, но вкусным рецептом закусочного торта поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt. Она рассказала в деталях, как сделать необычный соленый торт, который может быть похожим с Наполеоном, однако имеет не привычный сладкий вкус, а может заменить даже салат.

Ингредиенты:

Слоеное тесто – 500 г

Для первой намазки:

Яйца вареные – 5 шт

Майонез

Щепотка соли

Для второй намазки:

Огурец квашеный (кислый) – 1 шт

Чеснок – 1 зубчик

Майонез

Тунец в собственном соку – 1 баночка (185 г)

Для третьей намазки:

Твердый сыр – 100 г

Майонез

Для украшения:

Консервированная кукуруза

Вареные яйца

Зеленый лук

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Из слоеного теста испеките два коржа. Для этого раскатайте тесто на две равные части и выпекайте каждый корж до золотистого цвета. Дайте коржам остыть, затем разрежьте их по центру горизонтально, чтобы получилось четыре коржа.

Нарежьте вареные яйца мелкими кубиками. Добавьте майонез и щепотку соли, перемешайте до однородной массы.

Натрите квашеный огурец на терке, отожмите лишнюю жидкость. Пропустите чеснок через пресс. Слейте тунец от жидкости и размешайте его вилкой. Смешайте огурец, чеснок, тунец и майонез до однородной массы.

Натрите твердый сыр на мелкой терке и смешайте его с майонезом.

На плоское блюдо положите первый корж и смажьте его первой намазкой (яичная масса). Накройте вторым коржом и нанесите вторую намазку (тунец с огурцом). Положите третий корж и смажьте его третьей намазкой (сырная масса). Накройте четвертым коржом и повторите первую намазку.

Сверху украсьте торт консервированной кукурузой, нарезанными вареными яйцами и зеленью по вашему вкусу.

Поставьте торт в холодильник на ночь, чтобы коржи хорошо пропитались и стали мягкими.

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