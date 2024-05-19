Украинским пенсионерам рассказали о пяти основных причинах, по которым они могут потерять свою пенсию.

Даже если у пенсионера достаточный трудовой стаж и получает пенсию по всем законодательным нормам, существуют основания для отмены выплат. Законодательство предусматривает пять основных причин прекращения пенсионных выплат.

Основания для отмены пенсии

Пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:

Предоставление недостоверных данных . Если пенсия была назначена на основе документов, содержащих ложные сведения, выплаты могут быть отменены. Длительное пребывание за границей . Если пенсионер находится за границей в течение всего периода, это может стать основанием для прекращения выплат. Признание лица пропавшим без вести . В случае, если пенсионер признан пропавшим без вести, пенсионные выплаты прекращаются. Неполучение пенсии в течение шести месяцев . Если пенсионер не забирает пенсию на почте или не снимает деньги с пенсионной банковской карты в течение шести месяцев подряд, выплаты прекращаются. Ранее этот термин для банков составил один год. Непрохождение идентификации . Если пенсионер не прошел физическую идентификацию в соответствии с законодательством, выплаты могут быть прекращены.

Возобновление пенсии после идентификации

Пенсионеры, внутренне перемещенные лица и не прошедшие идентификацию до 31 марта, также могут потерять свои выплаты. Выплаты будут возобновлены после прохождения идентификации, и пенсионерам будут начислены средства за все пропущенные месяцы.

Для возобновления выплат не нужно подавать дополнительное заявление в Пенсионный фонд Украины.

Идентификацию можно пройти несколькими способами:

Лично посетить отделение "Сбербанка" или ПФУ.

Удаленная авторизация через "Действие. Подпись" на сайте электронных услуг ПФУ.

Из-за видеосвязи.

Получить удостоверение факта проживания в зарубежном дипломатическом учреждении и представить эти документы в ПФУ в случае пребывания за границей.

Источник: 24tv

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