Даже если у пенсионера достаточный трудовой стаж и получает пенсию по всем законодательным нормам, существуют основания для отмены выплат. Законодательство предусматривает пять основных причин прекращения пенсионных выплат.
Основания для отмены пенсии
Пенсионные выплаты могут быть прекращены в следующих случаях:
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Предоставление недостоверных данных . Если пенсия была назначена на основе документов, содержащих ложные сведения, выплаты могут быть отменены.
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Длительное пребывание за границей . Если пенсионер находится за границей в течение всего периода, это может стать основанием для прекращения выплат.
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Признание лица пропавшим без вести . В случае, если пенсионер признан пропавшим без вести, пенсионные выплаты прекращаются.
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Неполучение пенсии в течение шести месяцев . Если пенсионер не забирает пенсию на почте или не снимает деньги с пенсионной банковской карты в течение шести месяцев подряд, выплаты прекращаются. Ранее этот термин для банков составил один год.
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Непрохождение идентификации . Если пенсионер не прошел физическую идентификацию в соответствии с законодательством, выплаты могут быть прекращены.
Возобновление пенсии после идентификации
Пенсионеры, внутренне перемещенные лица и не прошедшие идентификацию до 31 марта, также могут потерять свои выплаты. Выплаты будут возобновлены после прохождения идентификации, и пенсионерам будут начислены средства за все пропущенные месяцы.
Для возобновления выплат не нужно подавать дополнительное заявление в Пенсионный фонд Украины.
Идентификацию можно пройти несколькими способами:
- Лично посетить отделение "Сбербанка" или ПФУ.
- Удаленная авторизация через "Действие. Подпись" на сайте электронных услуг ПФУ.
- Из-за видеосвязи.
- Получить удостоверение факта проживания в зарубежном дипломатическом учреждении и представить эти документы в ПФУ в случае пребывания за границей.
Источник: 24tv
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