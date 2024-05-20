Боритесь с вредителями естественным путем и повышайте урожайность перца с помощью этих полезных растений.

Представленные здесь растения-компаньоны перца играют различную роль, повышая урожайность этого овоща за счет борьбы с вредителями, сорняками и улучшения почвы.

Вот несколько растений, которые можно сажать вместе с перцем:

Острый перец черри можно сажать в качестве ловушки по периметру растений болгарского перца, чтобы отвлечь вредителей от основного урожая.

Посадите редис возле перца в открытый грунт. Растения редиса служат ловушкой для блошек. Эти маленькие черные жуки прогрызают отверстия в листьях и могут задерживать рост растений. Блошки представляют собой проблему для перца, а также баклажанов и томатов.

Лук и чеснок также можно посадить возле перца в открытый грунт.

Посадка чеснока и лука между перцами — простой способ отпугнуть зеленую тлю. Эту стратегию можно использовать с любой культурой, пораженной зеленой тлей.

Укроп. Несмотря на всю эту активность насекомых, укроп достаточно продуктивен, чтобы обеспечить листву как вам, так и гусеницам.

Кинза. Для привлечения полезных насекомых нам нужны именно цветы! Как и укроп, маленькие нектарники в цветочных головках кинзы привлекают паразитоидов, божьих коровок, златоглазок и мух, которые питаются мелкими мягкотелыми вредителями, которые могут навредить перцу.

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