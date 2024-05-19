Как правило, время для посева семян помидоров составляет примерно 6–8 недель до последней ожидаемой даты весенних заморозков.

Высаживайте рассаду помидоров в открытом грунте примерно через 2 недели после этой даты.

Другой способ подсчитать дату посадки помидоров — запланировать высадку крепких саженцев в огороде, когда ночные температуры днем ​​и ночью будет теплой и без заморозков.

Выращивание помидоров из семян занимает около шести-восьми недель от посева до пересадки.

Слишком ранний посев семян помидоров в помещении приводит к тому, что рассада получается длинноногий и переросшей.

Крепким и здоровым саженцам помидоров необходимо много света. Слишком мало света приводит к тому, что саженцы вытягиваются и вытягиваются, а в конечном итоге опрокидываются.

Идеальное место для посева семян помидоров — под лампой для выращивания, где вы сами контролируете количество света.

Чрезмерный полив помидоров — один из самых быстрых способов убить нежные всходы, поэтому следите за влажностью почвы. Оно должно быть слегка влажным, но не мокрым. Распылитель — удобный способ увлажнить почву.

Вы подошли к последнему и очень важному этапу выращивания помидоров из семян! Как только вы достигнете последней даты весенних заморозков, пришло время закалить рассаду помидоров.

Закаливание — это процесс, при котором выращенные в помещении саженцы помидоров акклиматизируются к открытому саду. Ожидайте, что этот процесс займет пять-семь дней.

Для начала поставьте рассаду помидоров на несколько часов на открытый воздух в тень. Верните их в дом той же ночью. Продолжайте выставлять саженцы помидоров на улицу, постепенно каждый день подвергая их большему количеству солнечного света.

Помидоры будут готовы к пересадке в огород в течение недели.

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