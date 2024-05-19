Если вы долго не можете решить, каким способом лучше очистить электрический чайник, воспользуйтесь действенными советами по этому процессу.

Очистить электрический чайник гораздо проще, чем многие думают, ведь для этого нужно всего лишь несколько действенных советов и такой домашний продукт, как уксус.

Заполните чайник ровными частями белого уксуса и воды. Уксус содержит уксусную кислоту, которая мягко расщепляет известковый налет и другие минеральные отложения в электрическом чайнике. Просто наполните чайник до максимальной отметки равными частями белого дистиллированного уксуса и воды.

Вскипятите раствор уксуса и воды в чайнике. Чтобы смягчить известковый налет и очистить электрический чайник от него, включите его вместе с раствором уксуса и воды. Затем дождитесь, пока смесь закипит.

Дайте раствору уксуса постоять от 20 минут до 1 часа. Когда раствор уксуса закипит, выключите чайник и отсоедините его от сети. Затем просто дайте раствору постоять внутри чайника примерно от 20 минут до 1 часа, чтобы еще больше размягчить минеральные отложения.

Если накипь внутри чайника сильная, оставьте раствор на ночь.

Вылейте раствор уксуса и промойте внутреннюю часть водой. Аккуратно слейте смесь уксуса и воды из чайника, так как она может быть горячей. Затем наполните чайник водой и вылейте 1-2 раза, чтобы очистить электрический чайник от запаха уксуса.

Если вы все еще чувствуете уксусный запах, наполните чайник водой, вскипятите ее, а затем вылейте. Просто продолжайте кипятить и выливать воду, пока не исчезнет остаточный уксус.

Если чайник имеет фильтр, очистите его, вынув его из чайника и опустив под воду.