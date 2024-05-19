Очистить электрический чайник гораздо проще, чем многие думают, ведь для этого нужно всего лишь несколько действенных советов и такой домашний продукт, как уксус.
Дайте раствору уксуса постоять от 20 минут до 1 часа. Когда раствор уксуса закипит, выключите чайник и отсоедините его от сети. Затем просто дайте раствору постоять внутри чайника примерно от 20 минут до 1 часа, чтобы еще больше размягчить минеральные отложения.
- Если накипь внутри чайника сильная, оставьте раствор на ночь.
Вылейте раствор уксуса и промойте внутреннюю часть водой. Аккуратно слейте смесь уксуса и воды из чайника, так как она может быть горячей. Затем наполните чайник водой и вылейте 1-2 раза, чтобы очистить электрический чайник от запаха уксуса.
- Если вы все еще чувствуете уксусный запах, наполните чайник водой, вскипятите ее, а затем вылейте. Просто продолжайте кипятить и выливать воду, пока не исчезнет остаточный уксус.
Если чайник имеет фильтр, очистите его, вынув его из чайника и опустив под воду.
- Не используйте абразивные губки, чтобы очистить электрический чайник внутри, так как они могут повредить покрытие.