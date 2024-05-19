В Украине наблюдается снижение цен на популярный продукт из-за блокады границы со стороны так называемых польских фермеров.

Пока в Украине дорожают популярные ягоды, цены на яйца быстро снизились. По данным Минфина, цена на некоторые виды яиц снизилась более чем на 10 грн по сравнению с прошлым месяцем.

В частности, десяток яиц можно приобрести за 36,99 грн. без учета акционных предложений супермаркетов.

Например, куриные яйца "Наседка" С1 в прошлом месяце стоили 48,66 грн за 10 штук, тогда как сейчас их можно приобрести за 37,85 грн, что на 10,81 грн дешевле. Выгоднее всего покупать яйца в магазинах "Novus", где цена за десяток "наседка" С1 составляет 36,99 грн, тогда как у "Auchan" они стоят 38,70 грн.

В этом месяце куриные яйца "Ясенсвит" С1 стали дешевле на 9,98 грн. Теперь десяток можно приобрести за 38,16 грн., тогда как в апреле их стоимость составляла 48,14 грн. В сети Novus десяток таких яиц продается за 36,99 грн, а в Megamarket - за 39,90 грн.

Также снизились цены на упаковку яиц "Ясенсвит" по 18 и 30 штук. Теперь их можно приобрести за 71,00 грн и 118,05 грн соответственно. В апреле цены были выше на 16,42 грн и 26,89 грн, то есть 18 яиц стоили 87,42 грн, а 30 - 144,94 грн.

Одной из основных причин снижения цен на эти и другие продукты стало блокирование украинско-польской границы, которое началось осенью 2023 года. Из-за этого перекрытие экспорт из Украины стал усложненным, что привело к избытку предложения на внутреннем рынке.

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