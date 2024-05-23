В этот раз вкусным рецептом хрустящей закуски с курицей и палочками поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.
Ингредиенты
Для теста:
- Вода (кипяток) — 100 мл
- Масло сливочное — 20 г
- Яйцо — 1 шт.
- Мука — 300 г
- Соль — 0,5 ч. л.
Для начинки:
- Куриное филе — 300 г (перемолоть)
- Специи по вкусу (соль, перец, сладкая паприка)
- Соленая соломка
Для панировки:
- Яйца — 2 шт.
- Панировочные сухари — 90 г
Дополнительно:
- Масло для жарки
Приготовление
Вскипятите воду и вылейте ее в сосуд, где будете месить тесто. Добавьте масло и соль, затем просеянную муку и аккуратно вымешайте ложкой. В конце добавьте яйцо и замесите тесто до однородного состояния.
Перемелите куриное филе и добавьте специи по вкусу (соль, перец, сладкую паприку). Раскатайте тесто очень тонко. Вырежьте из теста кругляшки с помощью стакана.
На каждый кругляшок положите соленую соломку и 1 чайную ложку фарша.
Сложите кругляшки пополам и залепите края, затем разрежьте по центру. Взбейте яйца с щепоткой соли. В отдельную емкость насыпьте панировочные сухари.
Обмакните каждый кусочек в яйце, затем в сухарях.
Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте закуску на небольшом огне до золотистой корочки.
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