Эта легендарная закуска известна многим уже довольно давно, однако она по-прежнему актуальна и многими любима.

В этот раз вкусным рецептом хрустящей закуски с курицей и палочками поделилась автор украинского Instagram-блога yulia_smachno_tyt.

Ингредиенты

Для теста:

Вода (кипяток) — 100 мл

Масло сливочное — 20 г

Яйцо — 1 шт.

Мука — 300 г

Соль — 0,5 ч. л.

Для начинки:

Куриное филе — 300 г (перемолоть)

Специи по вкусу (соль, перец, сладкая паприка)

Соленая соломка

Для панировки:

Яйца — 2 шт.

Панировочные сухари — 90 г

Дополнительно:

Масло для жарки

Приготовление

Вскипятите воду и вылейте ее в сосуд, где будете месить тесто. Добавьте масло и соль, затем просеянную муку и аккуратно вымешайте ложкой. В конце добавьте яйцо и замесите тесто до однородного состояния.

Перемелите куриное филе и добавьте специи по вкусу (соль, перец, сладкую паприку). Раскатайте тесто очень тонко. Вырежьте из теста кругляшки с помощью стакана.

На каждый кругляшок положите соленую соломку и 1 чайную ложку фарша.

Сложите кругляшки пополам и залепите края, затем разрежьте по центру. Взбейте яйца с щепоткой соли. В отдельную емкость насыпьте панировочные сухари.

Обмакните каждый кусочек в яйце, затем в сухарях.

Разогрейте масло на сковороде. Обжаривайте закуску на небольшом огне до золотистой корочки.

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