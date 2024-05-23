Нежный суп с фрикадельками хорошо подходит как для ужина, так и для легкого обеда, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.
Для супа:
- Вода — 2 л
- Картофель — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
Для фрикаделек:
- Фарш (любой) — 500 г
- Соль, перец — по вкусу
- Петрушка — по вкусу
Для клецок:
- Яйцо — 1 шт.
- Сливки — 250 мл
- Вода — 100 мл
- Соль — по вкусу
- Мука — ~350 г
Дополнительно:
- Соль, перец — по вкусу
- Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Нарежьте лук мелкими кусочками. Морковь натрите на крупной терке.
В кастрюлю объемом 5 литров налейте 2 литра воды и доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель, лук и морковь. Варите на среднем огне до полуготовности картофеля (примерно 10-15 минут).
В фарш добавьте соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Сформируйте небольшие фрикадельки и добавьте их в бульон. Варите до готовности (примерно 10 минут).
В миске смешайте яйцо, сливки, воду и соль. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.
С помощью чайной ложки или специального приспособления формируйте клецки и добавляйте их в кипящий суп. Варите еще 5-7 минут. Добавьте в суп соль, перец, зелень и лавровый лист.
Измельчите чеснок и добавьте его в суп.
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