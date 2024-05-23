Нежный суп с фрикадельками хорошо подходит как для ужина, так и для легкого обеда, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.

Для супа:

  • Вода — 2 л
  • Картофель — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.

Для фрикаделек:

  • Фарш (любой) — 500 г
  • Соль, перец — по вкусу
  • Петрушка — по вкусу

Для клецок:

  • Яйцо — 1 шт.
  • Сливки — 250 мл
  • Вода — 100 мл
  • Соль — по вкусу
  • Мука — ~350 г

Дополнительно:

  • Соль, перец — по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Лавровый лист — 2 шт.

рецепт, скриншот Инстаграм

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Нарежьте лук мелкими кусочками. Морковь натрите на крупной терке.

В кастрюлю объемом 5 литров налейте 2 литра воды и доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель, лук и морковь. Варите на среднем огне до полуготовности картофеля (примерно 10-15 минут).

В фарш добавьте соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Сформируйте небольшие фрикадельки и добавьте их в бульон. Варите до готовности (примерно 10 минут).

В миске смешайте яйцо, сливки, воду и соль. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.

С помощью чайной ложки или специального приспособления формируйте клецки и добавляйте их в кипящий суп. Варите еще 5-7 минут. Добавьте в суп соль, перец, зелень и лавровый лист.

Измельчите чеснок и добавьте его в суп.

Последние новости Украины:

Вкусный салат с морковью по-корейски к праздничному столу: удачный рецепт.

Из обыкновенной моркови по-корейски и лаваша: рецепт непревзойденной закуски.

Рецепт нежного салата с молодой капустой и вкусной заправкой: никакого майонеза.