Суп с мясными фрикадельками станет хорошим дополнением к сытному ужину или легкому обеду, поэтому важно дополнить его сливками и зеленью.

Нежный суп с фрикадельками хорошо подходит как для ужина, так и для легкого обеда, деталями рецепта поделилась блогер Надежда Попова.

Для супа:

Вода — 2 л

Картофель — 500 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Для фрикаделек:

Фарш (любой) — 500 г

Соль, перец — по вкусу

Петрушка — по вкусу

Для клецок:

Яйцо — 1 шт.

Сливки — 250 мл

Вода — 100 мл

Соль — по вкусу

Мука — ~350 г

Дополнительно:

Соль, перец — по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Чеснок — 1-2 зубчика

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

Очистите картофель и нарежьте его кубиками. Нарежьте лук мелкими кусочками. Морковь натрите на крупной терке.

В кастрюлю объемом 5 литров налейте 2 литра воды и доведите до кипения. Добавьте нарезанный картофель, лук и морковь. Варите на среднем огне до полуготовности картофеля (примерно 10-15 минут).

В фарш добавьте соль, перец и мелко нарезанную петрушку. Сформируйте небольшие фрикадельки и добавьте их в бульон. Варите до готовности (примерно 10 минут).

В миске смешайте яйцо, сливки, воду и соль. Постепенно добавляйте муку, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.

С помощью чайной ложки или специального приспособления формируйте клецки и добавляйте их в кипящий суп. Варите еще 5-7 минут. Добавьте в суп соль, перец, зелень и лавровый лист.

Измельчите чеснок и добавьте его в суп.

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