Если вы используете телефон iPhone весь день, он разряжается слишком быстро, и вам придется несколько раз в день спешить к зарядному устройству, чтобы он продолжал работать.

Вы когда-нибудь чувствовали, что ваш телефон iPhone не может проработать даже целый день?

Батарея телефон iPhone всегда должна быть постоянно заряженной, но не волнуйтесь, эксперты рассказали, почему батарея вашего iPhone разряжается так быстро и, самое главное, что вы можете с этим поделать.

Ваш телефон iPhone плох только тогда, когда аккумулятора недостаточно; в противном случае это просто экран и кнопки.

Выполнив все эти настройки на своем iPhone, вы можете значительно улучшить работу аккумулятора вашего телефона.

Переключите телефон на «Темный внешний вид»: неудивительно, что переключение вашего iPhone на темный внешний вид позволяет значительно сэкономить заряд батареи.

Новые модели телефонов iPhone оснащены дисплеями AMOLED, поэтому темный внешний вид — лучший друг вашего iPhone, когда речь идет о более продолжительном сроке службы, чем обычно.

Отключите «Службы определения местоположения» для печально известных приложений в телефоне.

Если есть что-то, что потребляет большую часть вашей батареи в фоновом режиме, то это GPS, также известный как службы определения местоположения.

Ограничить «фоновое обновление приложения» на телефоне.

С помощью этой функции можно сэкономить заряд батареи вашего телефона.

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