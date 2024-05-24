Если это не серьезная аппаратная проблема, простая перезагрузка телефона должна помочь, но диагностика причины проблемы, чтобы предотвратить ее повторение, может занять больше времени.

Вот что делать, если ваш телефон Android завис или не отвечает.

Недостаток места для хранения данных, старые процессоры или процессоры начального уровня, плохое управление оперативной памятью или проблемное приложение могут привести к зависанию вашего телефона.

Если ваш телефон Android завис или не отвечает, перезагрузите устройство, нажав и удерживая кнопку питания, пока телефон не перезагрузится. Если это не помогло, вы можете принудительно перезагрузить телефон, одновременно нажав и удерживая кнопку питания и клавишу уменьшения громкости.

Если обычный перезапуск не работает, одновременно нажмите и удерживайте кнопку питания и клавишу уменьшения громкости. Продолжайте удерживать кнопки, пока телефон не перезагрузится.

Если ваш телефон не запускается после нажатия и удерживания кнопки питания, подключите его к зарядному устройству и подождите, прежде чем пытаться перезапустить его.

Ваш телефон может не отвечать на запросы, поскольку в нем разряжен аккумулятор.

Из-за нехватки места для хранения ваш телефон может работать неправильно или полностью зависнуть. Откройте «Настройки» > «Память» , чтобы узнать, сколько места доступно.

Если у вас на телефоне скоро закончится хранилище (менее 10 % от общего объема хранилища), вам придется удалить некоторые файлы и неиспользуемые приложения, чтобы освободить место.

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