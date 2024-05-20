На телефонах Xiaomi могут возникнуть проблемы, например, зависание на экране загрузки - эта проблема, часто вызванная ошибками программного обеспечения, может сильно расстраивать и мешать пользователям.

Такие проблемы с зависанием могут снизить производительность телефона Xiaomi, сделать его непригодным для использования и причинить значительные неудобства, особенно если устройство необходимо для повседневного общения и выполнения задач.

Если ваш смартфон Xiaomi внезапно перестал включаться, возможно, поможет его перезагрузка.

Совет первый - перезапустите.

Если ваше устройство Хiaomi вообще не работает, перезагрузите его. Это можно сделать очень быстро. Мы объясним, как это сделать, здесь.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку режима ожидания и верхнюю кнопку громкости Хiaomi.

Выберите перезагрузку и подождите, пока смартфон Xiaomi снова не будет готов.

Ваш экран больше не работает? Выполните следующие шаги.

Нажмите и удерживайте одновременно кнопку режима ожидания и верхнюю кнопку громкости Xiaomi.

Отпустите через 10 секунд.

Включите устройство снова, удерживая кнопку режима ожидания.

Совет второй - проверьте аккумулятор.

Возможно, ваш смартфон Xiaomi не включается, потому что аккумулятор разряжен.

Смартфон Xiaomi не заряжается при подключении зарядного устройства?

Попробуйте другое зарядное устройство или аккуратно очистите порт зарядки.

Слегка подуйте на него или осторожно соскребите грязь зубочисткой.

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