В эпоху, когда на вашем телефоне хранится личная, профессиональная и финансовая информация, блокировка мобильного телефона стала необходимостью, а не выбором.

Вы можете заблокировать свое устройство, если забудете пароль телефона.

Риск забыть возрастает благодаря сканерам отпечатков пальцев, которые отображают пароли в качестве резервной копии.

Вот самый простой способ восстановить доступ к вашему телефону Android, если вы забудете свой пароль.

Разблокировка телефона с помощью Smart Lock.

Smart Lock — это функция Android, которая позволяет указать определенные условия, позволяющие обойти защиту экрана блокировки.

Вы найдете его в разделе «Настройки» > «Безопасность» > «Smart Lock» на большинстве телефонов или «Настройки» > «Экран блокировки» > «Smart Lock» на устройствах Samsung.

Однако вы должны настроить его до того, как забыли свой PIN-код!

Обратите внимание, что вам необходимо ввести текущий пароль блокировки, чтобы внести изменения в эту функцию. Тогда вы можете выбрать три возможных варианта разблокировки смартфона без пароля:

Обнаружение на теле: телефон определяет, что вы его носите, и автоматически остается разблокированным, пока он находится у вас в руках или в кармане.

Надежные места: использует ваше местоположение, чтобы разблокировать телефон, когда вы находитесь рядом с выбранным адресом.

Доверенные устройства: телефон остается разблокированным при подключении к доверенному устройству Bluetooth, например фитнес-трекеру или автомобилю.

Если вы уже настроили один или несколько из этих параметров до того, как забыли пароль, вы можете использовать его, чтобы вернуться в свой телефон.

Однако вы не сможете изменить настройки Smart Lock или пароля телефона, не введя текущий пароль.

Таким образом, вам все равно может потребоваться выполнить сброс настроек телефона Android до заводских настроек , но, по крайней мере, вы можете сначала сделать резервную копию всех данных.

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