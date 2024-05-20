Если устройство занесено в черный список, это происходит либо потому, что телефон был объявлен утерянным или украденным, либо в его учетной записи имеется неоплаченный баланс.

В черный список может попасть телефон то есть само устройство или номер смартфона.

Это работает через числовой идентификатор, который большинство телефонов называют международным идентификационным номером мобильного оборудования или IMEI.

Если у телефона нет IMEI, скорее всего, у него есть альтернативный номер, называемый электронным серийным номером или ESN.

Когда телефон включается и подключается к сети, IMEI передается оператору связи, который затем проверяет черный список сотовых телефонов.

Если телефон занесен в черный список, он вообще не сможет подключиться к сети. Если проверки IMEI пройдены, вызовы можно совершать и принимать в обычном режиме.

Вы можете узнать, занесен ли ваш телефон в черный список, пропустив свой номер через программу проверки черного списка или позвонив оператору связи.

Если номер телефона занесен в черный список, это означает, что с этого номера совершаются нежелательные или спам-звонки.

Звонки с этого номера будут заблокированы или отправлены непосредственно на голосовую почту либо оператором связи получателя, либо сторонним приложением.

Как проверить, находится ли мой телефон в черном списке?

Для поиска вам понадобится номер IMEI вашего устройства, который часто можно найти в разделе «О программе» настроек вашего устройства, на его лотке для SIM-карты или на задней панели самого телефона.

Важно помнить, что этот поиск показывает только зарегистрированные устройства и изменение статуса устройства, занесенного в черный список, в базе данных может занять несколько дней.

Можно ли вывести телефон из черного списка?

В зависимости от того, почему и когда телефон было занесено в черный список, вы можете удалить его. Вам нужно будет связаться со своим оператором, чтобы узнать, возможно ли это с вашим телефоном.

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