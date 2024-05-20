Кабачки имеют репутацию очень плодовитого летнего овоща, но если вы выращиваете растения слишком близко друг к другу - ваш урожай может пострадать.

Вы собираетесь посадить кабачки, но не совсем уверены, на каком расстоянии друг от друга они должны быть?

Кабачки обычно лучше всего растут, когда у них немного места, но сколько места нужно?

Растения кабачков могут вырасти довольно большими, и трудно представить это, когда вы смотрите на одно маленькое семя или молодое растение.

Итак, какое идеальное расстояние следует оставить между этими маленькими семенами или молодыми растениями кабачков?

Самым большим определяющим фактором, который поможет вам решить, на каком расстоянии друг от друга сажать кабачки, является то, насколько большими растения в конечном итоге вырастут.

В зависимости от сорта кабачков, которые вы выращиваете, между растениями вам понадобится от 60 до 100 см.

Меньшим компактным растениям кабачков потребуется меньше места для выращивания, чем более крупным виноградным растениям.

Выбранная вами техника выращивания также повлияет на расстояние между растениями кабачков.

Компактное растение кабачков, выращенное в контейнере, сильно отличается от крупного вьющегося сорта, выращиваемого в открытом грунте.

Если у вас есть сомнения, если у вас есть семена кабачков, купленные в магазине, следуйте инструкциям на упаковке семян, которую вы покупаете.

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