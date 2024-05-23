В этот раз на своей странице в Instagram победительница шоу "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить легкую и вкусную галету с клубникой.

Звезда "Мастер Шеф" подчеркнула, что это один из самых простых десертов, и он очень быстро готовится. Кроме того, с начинками можно экспериментировать, используя вместо клубники другие сезонные ягоды или фрукты.

Для теста нам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г муки

50 г сахара

1/4 ч.л. соли

130 г сливочного масла 82,5%

50 г ледяной воды

Для начинки "Мастер Шеф" Валерия Матрохина взяла:

500-700 г клубники

30 г сахара

цедра одного лимана

1 ст.л. лимонного сока

1,5 ст.л. крахмала (кукурузного)

1 ч.л. ванильного экстракта

Смешиваем просеянную муку, сахар, соль, нарезанное кубиками холодное масло и растираем смесь до состояния крошки. Затем добавляем ледяную воду, максимально быстро замешиваем тесто и собираем его в шар.

Готовое тесто "Мастер Шеф" Валерия Матрохина заворачивает в пищевую пленку и на час отправляет в холодильник.

Чтобы приготовить начинку, нарезаем клубнику и просто смешиваем ее с сахаром, цедрой, лимонным соком, крахмалом и ванилью.

Охлажденное тесто звезда "Мастер Шеф" присыпает мукой, тонко раскатывает и перекладывает противень, застеленный пергаментом. В центр выкладываем клубничную начинку, как на видео, и заворачиваем бортики. Для корочки смазываем бортики желтком и немного присыпаем сахаром.

Отправляем клубничную галету в разогретую до 180 градусов духовку на 30-35 мин. до золотистости. Подавать этот десерт "Мастер Шеф" Валерия Матрохина советует вместе с шариками мороженого.

Последние новости Украины:

Финалистка "Мастер Шеф" дала рецепт вкуснейшего завтрака вместо каш и сырников.

Как правильно готовить жареный картофель: ресторатор раскрыл простой рецепт.

Салат из молодой капусты получится супервкусным: кулинар дала оригинальный рецепт.