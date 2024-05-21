Урожайность и вкус клубники, которую обожают как дети, так и взрослые напрямую зависит от многих факторов, среди которых и выбор сорта, и место выращивания, и грунт.

Для выращивания клубники лучше всего подойдет солнечное место, находящееся на ровной поверхности.

Клубнику выращивают подальше от больших деревьев, таким образом корневая система не будет конкурировать и будет получать необходимую влагу.

Большой проблемой, с которой могут столкнуться огородники, дачники и все, кто выращивает клубнику на своем участке, - весенние заморозки. Из-за них весь урожай клубники, и не только ее, может погибнуть.

Своим опытом, как спасти клубнику от заморозков, поделился опытный хозяин и блогер из Киевской области «valerii_dacha».

По словам пана Валерия, для защиты клубники от заморозков он использует укрытие в виде минипарничка из спанбонда плотностью ~50 гр/м.

"В этом сезоне самая низкая температура во время цветения клубники достигала -4, а может и -6С и под укрытием растения не пострадали", - сообщил хозяин.

Также пан Валерий отметил, что весенние заморозки уже остались позади, поэтому тепличку они уже убрали до следующей весны.

В комментариях к сообщению Валерию пожаловались, что теперь новая проблема – отсутствие дождей. Мол, придется поливать почти каждый день, потому что клубника будет не вкусной.

Валерий в свою очередь подчеркнул, что действительно клубнику необходимо поливать почти каждый день.

Отметим, что полив клубники – одна из важнейших составляющих в выращивании этой культуры. Более того, это многолетняя культура, поэтому полив клубники – это залог урожая не только нынешнего, но и в следующем сезоне.

Опытные хозяева советуют поливать клубнику теплой, нагретой за день водой. Не колодезной и не из скважины, потому что очень холодная вода станет шоком для корешков клубники. После таких поливов растение может стать уязвимым к корневым гнилям или же погибнуть.

Также следует помнить, что полив клубники должен быть достаточным, чтобы почва промочилась на глубину 25-30 см.

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