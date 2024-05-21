В суде украинский военный признал свою вину и рассказал, что очень хотел служить на передовой и помочь стране, а не в ТЦК.

В Черновицкой области мужчина, которого признали ограниченно годным, служил в одном из военкоматов, однажды на службу не явился. В материалах дела говорится, что он сидел дома две недели.

На суде мужчина признал свою вину. По его словам, он хотел служить на передовой, а не в ТЦК, а потому попросил его строго не наказывать и дать возможность воевать на фронте. Приговор был опубликован в судебном реестре.

Солдат Александр проходил военную службу во время мобилизации. Согласно справке ВЛК он ограничен пригодным и в апреле 2023 года его перевели на службу в отделение охраны одного из ТЦК и СП. 15 мая 2023 года Александр вовремя не явился на службу и проводил время по своему усмотрению до 7 июня 2023 года. В отношении солдата возбудили уголовное дело по факту самовольного бегства с места службы.

В суде он признал свою вину, объяснив, что хотел служить на передовой, а не в ТЦК. Александр попросил суд не наказывать его строго и дать возможность воевать. Несмотря на это Сторожинецкий районный суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

Дело рассмотрел судья Иван Яковчик, исследовавший все материалы и данные об обвиняемом. В частности, что он с марта по август 2022 года принимал участие в мероприятиях необходимых для обеспечения обороны Украины, имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, ранее не судимых, но находившихся в розыске в рамках этого уголовного производства.

Судья пришел к выводу, что исправление обвиняемого невозможно без его изоляции от общества. Такое наказание, по мнению суда, необходимо и достаточно для исправления Александра и предотвращения совершения новых преступлений. Поэтому Александру назначено три года тюремного заключения за самовольное уход места службы.

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