18 мая в Украине вступил в силу обновленный закон о мобилизации, изменения касаются работы ТЦК, отстрочки и прохождения ВЛК.

Закон разрешает вручать повестки военнообязанным по месту их работы. Работодатели должны не только сообщить работнику о получении повестки, но и проконтролировать его явку в военкомат.

Об этом пресс-секретарь Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин заявил на Youtube -канале ведомства. Так он объяснил, могут ли вручить военнообязанному гражданину повестку на работе.

Представитель Министерства обороны старший лейтенант Дмитрий Лазуткин объяснил, что в соответствии с положениями Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением правительства, представители исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов, а также работодатели руководители предприятий учреждений и организаций осуществляют оповещение, вручение повесток, ознакомление с приказами о необходимости прибыть в ТЦК.

Напомним, что с 18 мая 2024 года граждане Украины призывного возраста при пересечении границы обязаны подтвердить свое право на выезд, предоставляя военно-учетные документы.

Согласно нововведениям, закрепленным в законе, в течение 60 дней (до 16 июля) все военнообязанные граждане обязаны обновить свои учетные данные. Это можно сделать во время визита в ТЦК или ЦНАП, а также через е-кабинет.

Последние новости Украины:

Напомним, военный раскрыл, как выжил под постоянным штурмом.

Как сообщала Politeka, военный поделился, что почувствовал при возвращении с фронта.

Также писала Politeka, пограничники не хотели выпускать из Украины ветерана с ампутированными ногами.