Елена Кравец говорит, что большинство хейта и критики выливается на нее именно от мужской аудитории, но она не переживает, а относится к критике по-философски.

Украинская ведущая и актриса Елена Кравец высказалась о хейте, с которым столкнулась после громкого скандала с деньгами из госбюджета. Она также объяснила, как реагировать, если мужчины критикуют вашу карьеру. Об этом знаменитость рассказала в разговоре с Алиной Шаманской.

Ведущая Елена Кравец убеждена, что шоу "Тихий вечер" на телеканале "Дом" требовалось, ведь оно отвлекало от ужасных реалий войны, давало зрителю возможность отдохнуть от негатива и зарядиться положительными эмоциями. Кроме того, на проект приходило немало военных, которые делились своей историей, и волонтеров, которые могли на большую аудиторию объявить о благотворительном сборе.

Кроме того, Елена Кравец говорит, что большинство хейта и критики выливается на нее именно от мужской аудитории. Но она не переживает, а относится к критике по-философски.

"Критика - это плата за право быть собой. Это цитата из книги, которая очень запала мне в душу. Критикуют всегда сидящие на галерке, ведь весь свет направлен исключительно на вас. Поэтому это нормально. Нормально не всем нравится. Чтобы ты не делала, кому это будет нравиться, а кому-то, нет", - объяснила Елена Кравец.

Украинская ведущая говорит, что при критике важно опираться на свою правду и свои ощущения.

"Я сталкивалась с вопросами: "Зачем вы сейчас это делать, как так можно во время войны?". Если ты делаешь что-то, потому что не можешь это не делать, то тебе пофиг, кто и что там говорит. Но есть люди к которым ты прислушиваешься и чье мнение действительно важно. Вот к таким людям я прислушиваюсь. Кроме того, к тем, кто действительно может провести хороший анализ, потому что он профессионал своего дела. Хейту много, но я знаю, почему именно это делаю - потому что это нужно мне. Я хочу такую ​​программу, я хочу такое смотреть, я хочу такое делать, чтобы у людей была возможность хотя бы раз в неделю выдохнуть", - дополнила Елена Кравец.

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