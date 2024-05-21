Звезда "Женского квартала" Катя Никитина поделилась размышлениями о том, нужно ли ей мобилизоваться и призывать на службу женщин.

Актриса Катя Никитина, известная участница "Женского квартала", поделилась своими мыслями о возможности мобилизации. В беседе со Славой Деминым она отметила, что рассматривает этот вариант, но есть определенные обстоятельства, сдерживающие ее от такого решения.

Юмористка Катя Никитина относится к возможности мобилизации с положительным настроением. Она даже хотела вступить в Нацгвардию. Эти мысли сопровождали ее в течение длительного времени, и она начала заполнять бланк для поступления в военную службу. Однако Катя так и не решилась на такой серьезный шаг.

"Я сама очень долго и даже часто сейчас размышляю о том, чтобы самой уйти на фронт. Был у меня период, когда я уже открыла этот бланк заполнять, я искала, как вступить в ряды ВСУ. Я начала заполнять, сижу плачу и понимаю, что я там вино, что-то такое. И думаю: наверняка надо переспать . об этом... боится", – призналась Катя Никитина.

Юмористка решительно решила, что не будет делать ничего под хмельком. Тем временем начала плакать из-за переутомления и желания стать лучшей версией себя.

Как считает Катя Никитина, на фронт должны идти те женщины, которые действительно хотят воевать.

"Мне кажется, что мобилизовать нужно тех женщин, которые этого хотят. Понимаешь, женщины – это продолжение нашей нации, продолжение рода. Кто, как не женщины возродят нас? Потому что если будут мобилизовать всех без исключения женщин, то у нас не останется людей .Остаются бабушки, дедушки и дети. И как потом ?

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