В Украине сильно дорожают такие популярные овощи, как свекла и морковь.

В Украине наблюдается повышение стоимости популярных овощей. EastFruit и портал Минфин рассказали, сколько теперь стоит килограмм свеклы и моркови.

Так, средняя цена свеклы выросла с 21,23 до 33,57 гривны за килограмм. Молодая свекла предлагается украинцам в среднем по 89,50 гривны за килограмм, что значительно дешевле, чем в прошлом месяце.

Цена моркови также резко подскочила, увеличившись с 11,28 до 23,43 гривны за килограмм. В некоторых супермаркетах морковь продается по 30 гривен за килограмм.

Ранее Politeka также писала о том, что некоторые украинцы могут получить два вида денежной помощи. Речь идет о многоцелевой денежной помощи и помощи, направленной на подготовку к зимнему периоду.

Предоставит такую ​​финансовую поддержку Благотворительный фонд "Единство за будущее" в сотрудничестве с World Vision International.

В течение мая – июля 2024 года будет предоставлена ​​одноразовая многоцелевая денежная помощь размером 10 800 грн на каждого из членов семьи. Денежная помощь рассчитана как поддержка в размере 3600 грн в месяц на человека в течение 90 дней и будет выплачена через единовременный денежный перевод.

Если вы хотите получить эти средства, вы должны соответствовать определенным критериям уязвимости и проживать в одной из общин.

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