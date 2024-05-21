Муж обманул отца погибшего военного более чем на 2,5 млн грн. Прокуроры Жовтоводской окружной прокуратуры внесли в суд обвинительный акт в отношении жителя Каменского района по подозрению в завладении чужим имуществом в крупных размерах согласно статье 190 части 5 Уголовного кодекса Украины. ДБР сообщили о деталях.

Проведенное расследование установило, что обвиняемый, являющийся местным предпринимателем, получил информацию о получении государственной помощи в результате гибели его сына в армии. В своих личных встречах он убеждал потерпевшего, что его ищет полиция за совершение тяжкого преступления, которое на самом деле он не совершал.

Обвиняемый предложил решить якобы проблему с полицией за денежное вознаграждение в размере 2,5 миллиона гривен. Из-за страха потерпевший передал указанную сумму.

Для компенсации ущерба потерпевшему было арестовано имущество обвиняемого, включая недвижимость и автомобиль, на общую сумму 2,7 миллиона гривен. Также был подан гражданский иск в суд.

Сообщается также, что досудебное расследование осуществляли сотрудники следственного отделения №7 Каменского районного управления полиции Главного управления национальной полиции в Днепропетровской области.

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