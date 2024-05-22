Острый перец, в том числе халапеньо, — это овощи для теплой погоды, которые можно выращивать на огороде в открытом грунте.

Острый перец любит солнце и растет при температуре от 21 до 32 C, этот овощ не занимает много места для выращивания.

Как сажать перец чили?

Если вы никогда не выращивали перец чили, вам будет очень полезно узнать, как сажать рассаду в горшках или на открытом воздухе, а также как поливать, подкармливать и собирать эти горячие плоды!

Чтобы пересадить перец (собственные саженцы или стартовые растения из питомника), подождите, пока погода не прогреется.

Халапеньо нужно солнечное освещение, чтобы цвести и завязывать плоды. Выберите солнечное место, защищенное от ветра. Перец хорошо растет при температуре около 32°C.

Почва для перца должна быть хорошо дренированной и богатой органическими веществами.

Для пересадки переца выкопайте посадочную яму достаточно глубокой, чтобы покрыть корневой ком растения, и когда вы устанавливаете растение в яму, убедитесь, что верхняя часть корневого кома находится на одном уровне с поверхностью земли. Не сажайте глубоко, как помидоры!

Когда сажать острый перец халапеньо?

Многие покупают саженцы (небольшие стартовые растения) в местных питомниках, потому что климат недостаточно жаркий. Другие рано сеют семена в помещении, а затем пересаживают их в свой огород. Конечно, в конце весны или начале лета - просто сейте острый перец на открытом воздухе!

Если вы покупаете саженцы перца, выбирайте растения с зелеными листьями и сильной листвой. Избегайте пожелтевших листьев, редкой листвы или веретенообразных стеблей перца.

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