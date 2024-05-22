В 2024 году большинство украинских компаний планируют повысить заработную плату своим работникам в среднем на 15%.

Согласно исследованию Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА ), 72% украинских компаний намерены пересмотреть уровень оплаты труда в сторону повышения. Большинство из них планирует увеличить зарплаты на 11-15%.

Для работника со средней заработной платой 17,44 тыс. гривен это означает повышение на 1,92 тыс. — 2,61 тыс. гривен, что увеличит месячный доход до 19,36 тыс. — 20,05 тыс. гривен.

Несколько меньше компаний готовы повысить зарплаты на 39%. В то же время, часть работодателей планирует еще более существенный рост.

28% компаний объявили о намерении повысить зарплаты на 6-10%, 13% - на 16-20%, и 2% - более чем на 21%.

Текущий уровень зарплат в Украине

По данным Work.ua , третий месяц подряд средняя зарплата в Украине остается неизменной. В апреле она составила 20 тысяч гривен.

Средний размер зарплаты в лидерских регионах также стабилен:

Львовская область - 20 тыс. гривен;

Одесская область - 20 тыс. гривен;

Днепропетровская область - 19 тыс. гривен;

Харьковская область - 18 тыс. гривен;

Киевская область – незначительный рост на 100 гривен до 22,5 тыс. гривен.

По данным кадрового сайта, некоторые работодатели готовы щедро платить специалистам рабочих специальностей даже без высшего образования. Максимальные зарплаты в 50 тыс. гривен предлагаются опытным тонировщикам, поклейщикам – 40 тыс. гривен, автослесарям – 39 тыс. гривен.

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