Украинским пенсионерам рассказали, по каким причинам им могут не отнести стаж к пенсии.

Размер пенсионных выплат зависит от многих факторов, включая количество приобретенного стажа. Иногда этот показатель оказывается меньше, чем ожидает пенсионер, информируют в ПФУ.

Где узнать стаж Информацию о стаже можно получить в Пенсионном фонде Украины, в частности через вебпортал электронных услуг фонда.

Если в трудовой книжке отсутствуют необходимые записи или есть неправильные или неточные записи о периодах работы, для подтверждения стажа используются данные реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, – объясняют в ПФУ.

Обратите внимание: если ваша деятельность не была задокументирована, например, нет сведений о трудоустройстве на определенную должность, эти данные могут не учитываться.

Какой стаж нужен для выхода на пенсию? Пенсионеры могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Исключение составляют случаи выхода на пенсию по выслуге лет.

Для выхода на пенсию в 60 лет этого года необходимо иметь не менее 31 года стажа. В дальнейшем это требование будет расти:

в 2025 году – 32 года стажа;

в 2026 году – 33 года;

в 2027 году – 34 года;

в 2028 году – 35 лет.

На пенсию в 63 года можно выйти, имея не менее 21 года стажа. Этот показатель будет также увеличиваться:

в 2025 году – от 22 до 32 лет стажа;

в 2026 году – от 23 до 33 лет;

в 2027 году – от 24 до 34 лет;

в 2028 году – от 25 до 35 лет.

Для выхода на пенсию в 65 лет минимальный стаж составляет 15 лет и остается неизменным.

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