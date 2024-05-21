В Раде оценили шансы скандального законопроекта о налоге на бездетность, а украинцы эмоционально комментируют его.

В Верховной Раде предложили ввести налог для бездетных украинцев, а также для тех, у кого меньше троих детей. Соответствующий законопроект под номером 11264 был обнародован на сайте парламента для ознакомления.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат от "Слуги народа" Сергей Гривко. В тексте документа говорится, что "временно" необходимо установить для граждан Украины "демографический сбор".

Плательщиками сбора будут все физические лица в возрасте от 21 до 58 лет, за исключением:

лиц, имеющих троих или более детей;

лиц, имеющих бесплодие или нарушенную репродуктивную функцию, что делает невозможным материнство (родительство), с подтверждением соответствующих обстоятельств надлежащими медицинскими документами не реже одного раза в два года;

лиц, обладающих инвалидностью I группы.

Согласно законопроекту, ставки "демографического сбора" будут следующими:

1,5% от объекта налогообложения для лиц, не имеющих детей;

1% от объекта налогообложения для лиц, имеющих одного ребенка;

0,5% от объекта налогообложения для лиц, имеющих двоих детей.

Тем временем глава финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев прокомментировал этот законопроект у себя в Телеграмме. Он считает проект закона о налоге на бездетность, зарегистрированный с целью улучшения демографической ситуации в стране, противоречивым и не имеющим шансов на принятие:

"Налог на бездетных существовал в разное время в Риме, фашистской Италии, коммунистической Польше и, бесспорно, в СССР с 1941 года до самого конца империи. В народе назывался налогом на яйца, учитывая неравный налоговый статус женщин и мужчин... нет, шансов на принятие нет. А вот шансы пополнить коллекцию гротескных законодательных инициатив девятого созыва ВР есть".

Украинцы в комментариях не сдерживали эмоций. Большинство украинцев напоминали о небольшом по размеру денежном пособии на детей. Также часть писала о том, что схожий закон был в советское время.

"Назад в СССР… и реши не надо, свои вернут", "Совдепия...", "Его, действительно, оставили здравый смысл и адекватность", "И еще кто-то сомневается, что нас возвращают в советский союз?", " А увеличить денежную помощь для детей они не хотят?", "Они даже не прячутся.., все делают, как в рашастане. Там тоже готовят такой закон", "Рожайте детей и выживайте как хотите, потому что помощь они оказывать и не собираются" .

Последние новости Украины:

Напомним, украинцам грозят штрафы от 1530 гривен за популярное нарушение.

Как сообщала Politeka, за популярную привычку украинцам светит штраф.

Также Politeka писала, что украинцам приготовили серьезные штрафы в 25 500 гривен.