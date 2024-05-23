Социальная поддержка и выплата направлена ​​на помощь тем, кто вынужден арендовать жилье из-за проблем с поиском стабильного места жительства.

С июня в Украине вводится новая субсидия для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), касающаяся аренды жилья. Эта субсидия призвана помочь ВПЛ, которые сейчас проживают в местах компактного проживания, переехать в собственное жилье. Об этом сообщили в Минсоцполитики .

Социальная поддержка направлена ​​на помощь тем, кто вынужден арендовать жилье из-за затруднений с поиском стабильного места жительства. Многие ВПЛ проживают во временных условиях, таких как модульные городки или общежития. Однако те, кто не имеет возможности разместиться в таких условиях, нуждаются в дополнительной поддержке.

Часть ВПЛ проживают в специально обустроенных местах компактного проживания (модульные городки, общежития и т.п.), кто-то нашел убежище у друзей или родственников. Однако по разным причинам кто-то не может или не хочет там проживать, кому-то принимающая община не может обеспечить такое временное жилье. Для решения этой проблемы Министерство социальной политики разработало новый инструмент поддержки – субсидию на аренду жилья.

Этот проект планируется экспериментом на два года. Особое внимание уделяется адаптации размера субсидий к стоимости аренды в конкретных регионах, поскольку цены на аренду могут значительно варьироваться по всей стране.

Особенностью новой субсидии является то, что ее размер зависит от стоимости аренды жилья в конкретном регионе. Субсидия будет адаптирована к реальным условиям стоимости жилья в разных регионах, обеспечивая более эффективную помощь нуждающимся.

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Напомним, украинцам предоставляется субсидия на аренду жилья.

Как писала Politeka, для субсидии требуются дополнительные документы.

Также Politeka сообщала, кому из украинцев будет отменена субсидия уже в этом году.