Стало известно, как изменились за несколько месяцев цены на популярные крупы в магазинах и супермаркетах.

В Украине меняются цены на капусту и другие овощи, а также на популярные крупы, которые подешевели или подорожали. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на портале Минфин . Стало известно, сколько стоят гречка, макароны и рис в разных супермаркетах.

Средняя цена гречки в мае составляет 25,27 гривны за килограмм, в то время как в апреле она была дороже – 27,33 гривны за килограмм. Цены на гречку в разных супермаркетах варьируются: у Auchan – 22,90 гривны за килограмм, у Megamarket – 31,10 гривны, у Novus – 22,29 гривны, а у Metro – 24,80 гривны.

Цены на рис тоже снизились. Если в апреле стоимость риса колебалась от 57,75 до 72,17 грн за килограмм, то в мае она составляет от 53,97 до 65,83 грн. Цены зависят не только от супермаркета, но и от сорта риса.

К примеру, средняя цена длинного риса сейчас составляет 53,97 гривны за килограмм, длинного пропаренного – 61,27 гривны, а круглого риса – 65,83 гривны за килограмм.

Цены на макаронные изделия в Украине выросли: в апреле средняя цена за килограмм составила 28,37 грн, но она выросла до 29,26 грн в мае. Самые доступные цены на макароны найдете в супермаркете Novus, где они стоят 22,79 гривны, у Metro – 24,90 гривны, а в Auchan – самая высокая цена, 40,10 гривен.

В то же время цены на манную кашу, пшено и вермишель остались без изменений: они составляют 27,59 гривны, 28,00 гривен и 29,40 гривен соответственно.

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