По истечении 60-дневного срока на обновление военно-учетных данных, которое приходится на 18 июля, начнут рассылать повестки по почте. Указанная информация содержится в постановлении Кабинета Министров.
Согласно этому постановлению, повестка о вызове резервиста или военнообязанного в территориальные центры квалификационной комиссии и военных комиссариатов может быть выслана указанными органами военного управления средствами почтовой связи в виде заказного письма с уведомлением о вручении в адрес его места жительства. Это касается также адреса места жительства.
В случае, если резервист или военнообязанный в течение 60 дней не уточнил свой адрес места жительства, повестка будет направлена в адрес его зарегистрированного или задекларированного места жительства, как указано в постановлении.
Такая повестка направляется адресату не позднее следующего дня после подписания соответствующим руководителем. При этом день явки по вызову устанавливается не ранее чем через 14 дней с момента отправки повестки.
Напомним, украинские военкоматы готовятся к введению единой электронной базы данных. Согласно этому процессу, каждому мужчине в возрасте от 18 до 60 лет будет присвоен электронный код.
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