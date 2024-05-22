Эксперты отмечают, что причин для почасовых отключений света много, они месяцами накапливались из-за разрушения врагом объектов генерации электроэнергии в Украине.

Украина столкнулась с новой волной временных отключений электроэнергии, о которых энергетики уже сообщили потребителям. С понедельника ожидаются плановые часовые отключения электричества с 18:00 до 24:00 во всех регионах страны, которые коснутся как домохозяйств, так и промышленных объектов. Глава Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт сферы ЖКХ Олег Попенко назвал самые тяжелые месяцы для Украины.

По словам экспертов, основная причина таких отключений - систематические атаки на украинские энергетические объекты. В последние два месяца враг уничтожил примерно 8 ГВт генерации электроэнергии. Это очень важно, поскольку один блок атомной станции генерирует один ГВт, а мы потеряли восемь таких блоков.

Кроме того, враг разрушил всю маневровую генерацию, включая подрыв почти не функционирующей Днепровской ГЭС, ракетные удары по "Центрэнерго" — Змиевской и Трипольской ТЭС, а также удары по другим ГЭС. Повреждены почти все блоки ДТЭК. Все это напрямую влияет на то, почему мы сейчас переживаем временные отключения света.

Эксперт отмечает, что ситуация очень непростая и нам еще долго придется жить с частыми отключениями света.

"Где-то в сентябре возможен профицит электроэнергии, которую мы сможем экспортировать. Объем ее будет невелик, потому что генерация у нас ограничена из-за большого количества разрушений, но в то же время мы можем определенный объем электроэнергии экспортировать. В другие месяцы этого не сделаешь, потому что в октябре уже начинается похолодание , а в августе атомные блоки еще будут находиться на ремонте", – заключает эксперт.

Источник: ТСН.

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