Вот как сажать, выращивать и собирать брюссельскую капусту в своем огороде.
Семена брюссельской капусты широко доступны в садовых центрах и интернет-магазинах садоводства. Молодые растения также могут быть доступны весной и в начале лета из тех же источников, но выбор сортов будет более ограниченным.
Брюссельская капуста любит солнечное место с плодородной, хорошо дренированной и твердой почвой. Брюссельская капуста образует довольно высокие растения, поэтому выберите защищенное место, где их не будет тревожить сильный ветер.
Если ваша почва очень кислая , внесите известь , чтобы поднять уровень кислотности.
Перед посевом или посадкой тщательно прополите землю и закопайте большое количество хорошо перепревшего навоза или садового компоста – примерно два ведра на квадратный метр.
Брюссельской капусте нужен длительный вегетационный период, поэтому начните их рано, либо в помещении, либо на улице под накрытием.
Семена брюссельской капусты высевают с начала марта по май, в подготовленную землю, под навес, если погода еще холодная.
При посеве в грядку сейте семена брюссельской капусты тонким слоем, на глубину 1–2 см, рядами на расстоянии 15 см друг от друга.
При посеве в открытый грунт сейте семена брюссельской капусты, как указано выше, либо, чтобы избежать пересадки, сейте несколько семян через каждые 60 см, затем проредите полученные грозди, чтобы в каждой точке оставлялся только самый сильный сеянец.
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