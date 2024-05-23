В документе подробно прописан порядок действий для украинских работодателей по выполнению новых обязанностей по мобилизации.

Работодатели теперь обязаны сообщать территориальным центрам комплектования (ТЦК) о работниках, отказавшихся от повесток или написавших заявление об увольнении. Кабинет Министров Украины принял постановление, обязывающее работодателей содействовать проведению мобилизации.

Согласно правительственному постановлению от 16 мая №560, работодатели должны не только вручать повестки работникам, но и, при необходимости, доставлять их в ТЦК по требованию.

В документе подробно прописан порядок действий для украинских работодателей по выполнению новых обязанностей по мобилизации. Согласно требованиям военной администрации или ТЦК, работодатели должны извещать своих работников-резервистов или военнообязанных о мобилизационных мерах.

Соответствующий приказ предприятия должен включать:

основание и цель его издания,

список работников, которых касается оповещения о мобилизации,

место, время и способ доставки работников в ТЦК.

Также в приказе должны быть определены уполномоченные лица, вручающие работникам повестки под их личную подпись. Постановление предусматривает обязанность работодателей обеспечивать информационную составляющую по мобилизационному оповещению. В течение трех дней работодатель должен отчитаться в ТЦК о результатах оповещения работников.

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