По мере роста помидоры иногда указывают на то, что им нужны дополнительные питательные вещества, добавление удобрений, быстро обеспечит им доступ к питанию.

Почвы, богатой компостом или разлагающимися органическими веществами, обычно достаточно для поддержания помидоров.

Но когда томаты только начинают расти, им иногда может быть полезен дополнительный фосфор, который необходим для развития новых тканей.

Чтобы вырастить самые сочные и ароматные помидоры, вашим растениям томата необходима постоянная диета, содержащая азот, фосфор и калий , а также другие ключевые питательные вещества.

Как удобрить помидоры после высадки в грунт?

Например, если рост медленный и веретенообразный, помидоры могут страдать от недостатка азота. Листья с ярко выраженным сине-зеленым оттенком и плохой рост могут указывать на нехватку растению фосфора.

Добавление удобрений, когда плоды помидоров начнут увеличиваться в размерах, быстро обеспечит доступ к питательным веществам.

Самый простой способ удобрить помидоры в открытом грунте - боковая подкормка помидоров, что на садовом языке означает внесение сухих удобрений у основания растения и внесение их в верхний слой почвы или около почвы.

Внимательно следуйте инструкциям на упаковке продукта, чтобы убедиться, что вы используете правильное количество.

Если удобрения для помидоров вносятся слишком часто или слишком много продукта за один раз, растения помидоров могут быть повреждены.

Избыток удобрений также может нанести вред окружающей среде. Всегда следуйте инструкциям на упаковке относительно нормы и частоты внесения удобрений помидоров в открытый грунт.

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