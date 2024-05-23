Согласно сообщению "Укрэнерго", за последние полтора месяца в результате ракетных атак российских сил были повреждены почти все тепловые и значительно поражены гидроэлектростанции.

В связи с изменениями в энергосистеме Украины, жителей просят перенести потребление электроэнергии на дневное время с 11 до 17 часов. Вечером и ночью возможны отключения электроснабжения, поскольку в настоящее время уменьшается производство электроэнергии на солнечных и гидроэлектростанциях. Об этом дали объяснение в "Укрэнерго" .

Согласно сообщению "Укрэнерго", за последние полтора месяца в результате ракетных атак российских сил были повреждены почти все тепловые и значительно поражены гидроэлектростанции. Ранее ночью генерация электроэнергии поддерживалась благодаря выпуску воды из рек, но из-за уменьшения объемов воды ГЭС способны производить меньше электроэнергии.

Увеличение солнечной активности способствует более эффективной работе солнечных электростанций, благодаря чему удается избегать отключений электричества днем ​​и вечером. Тем не менее, в пасмурные дни отключения электроэнергии возможны в любое время суток.

По словам представителей "Укрэнерго", в результате российских террористических атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру Украина сталкивается с длительным дефицитом электроэнергии. "Дефицит продлится несколько месяцев", – предупреждают в компании.

В "Укрэнерго" подчеркивают, что стабильная работа украинской энергосистемы обеспечивается благодаря безудержному труду энергетиков – диспетчеров, инженеров, работников подстанций и ремонтных бригад, работающих в условиях экстремальных нагрузок.

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