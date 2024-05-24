Вы можете воспользоваться вспомогательными инструкциями для хозяек, чтобы очистить духовку от жира и грязи.

Очистить духовку от жира и грязи не так уж сложно, если знать, как правильно это делать. Вот вспомогательные инструкции, которые пригодятся вам.

Как очистить чугунную духовку:

Промойте духовку

Начните с ополаскивания духовки горячей водой, а затем с помощью неабразивной губки протрите внутренние и наружные поверхности. Снова промыть горячей водой.

Вымойте прилипшую пищу

Нанесите небольшое количество мыльного средства на неабразивную чистящую губку и вымойте внутреннюю часть духовки. Мыло не повредит покрытию чугуна или приправ (обычно нейтральным маслом), которые полимеризовались при последнем воздействии тепла. Если вы не хотите мыть чугун с мылом, используйте кошерную соль или скребок для сковороды, чтобы удалить прилипшую пищу и другие остатки от приготовления. Хорошо промыть горячей водой.

Духовка для сушки и повторной приправки

Когда вам удалось очистить духовку чистой, сразу протрите тряпкой. При необходимости приправьте печь тонким слоем нейтрального кулинарного масла и нагрейте ее на плите перед хранением.

Как очистить эмалированную духовку:

Вымойте духовку с мылом

Промойте внутреннюю часть духовки горячей водой, затем воспользуйтесь не царапающейся губкой и моющим средством для посуды, чтобы вымыть пищу и остатки пищи. Попытайтесь очистить духовку извне таким же образом, обязательно покрывая всю поверхность во время чистки, чтобы удалить брызги и остатки от приготовления, которые могут испачкать эмаль, оставляя голландскую печь грязной.

Удалите прилипшую пищу и пятна

Если внутренняя часть духовки сильно загрязнена или есть пригоревшие остатки от приготовления, заполните духовку примерно на треть водой и добавьте каплю мыльного средства, прежде чем довести ее до кипения. Через несколько минут снимите голландскую духовку с огня и с помощью деревянной лопатки или силиконового скребка удалите остатки. Затем осторожно вылейте воду и дайте голландской печи остыть полностью, а затем снова промойте ее горячей водой с мылом.

Сухая печь

После мытья тщательно просушите печь чистой тряпкой, прежде чем убрать ее.