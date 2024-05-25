В конце мая 2024 г. в украинских магазинах существенно повысилась стоимость свинины и сала. Некоторые виды мяса подорожали почти на 40 грн/кг.

Согласно данным отслеживающего цены портала "Минфин" , наибольший рост зафиксирован на свиной шашлык. Если в апреле средняя цена составила 194,05 грн/кг, то к концу мая она подскочила до 241,23 грн/кг.

Подорожали и другие популярные виды мяса. Цена свиной лопатки выросла со 161,75 грн/кг до 172,86 грн/кг за последний месяц. Свиной ошейок, который в апреле стоил 236,63 грн/кг, теперь продается за 242,95 грн/кг.

Свиной подчеревок также вырос в цене. В апреле его можно было приобрести за 169,07 грн/кг, а сейчас его стоимость составляет 172,63 грн/кг. Цены на свиные ребра также увеличились: со 177,53 грн/кг в апреле до 179,63 грн/кг в мае.

На сало домашнее цены тоже выросли. Сейчас его продают за 239,00 грн/кг, в то время как месяц назад цена составляла 237,70 грн/кг. В то же время сало соленое немного подешевело: сейчас его можно купить за 233,80 грн/кг по сравнению с 242,84 грн/кг в апреле.

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