Различные благотворительные организации оказывают денежную помощь украинцам, и Peace Winds Japan не исключение. Эта организация производит денежные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших от боевых действий и проживающих в Запорожье и области. Об этом говорится в Telegram-канале "Энергодар это Украина".
Этот фонд реализует проект предоставления многоцелевой денежной помощи в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту". Денежная помощь начисляется, если лицо имеет хотя бы один критерий уязвимости и соответствует двум условиям.
Участниками проекта могут стать те внутренне перемещенные лица (ВПЛ), чей ежемесячный доход не превышает 6318 гривен. Однако для получения денежной помощи необходимо относиться к одной из следующих категорий уязвимости:
- Одинокие родители или матери
- Семьи, в которых есть лица с инвалидностью
- Семьи, где есть беременная женщина
- Многодетные семьи
- Приемные семьи или опекуны
- Семьи с детьми в возрасте до одного года
- Лица с хроническими заболеваниями
- Украинцы от 60 лет
- Лица с инвалидностью подгруппы "А"
При регистрации все члены домохозяйства должны присутствовать и предоставить всю необходимую информацию, указанную в опросе.
Жителям города и области сначала нужно пройти онлайн-опрос. После обработки анкет работники благотворительного фонда свяжутся с теми, кто сможет продлить процесс регистрации для получения помощи.
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Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.
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