Фонд реализует проект предоставления многоцелевой денежной помощи в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту".

Различные благотворительные организации оказывают денежную помощь украинцам, и Peace Winds Japan не исключение. Эта организация производит денежные выплаты для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), пострадавших от боевых действий и проживающих в Запорожье и области. Об этом говорится в Telegram-канале "Энергодар это Украина".

Этот фонд реализует проект предоставления многоцелевой денежной помощи в партнерстве с благотворительным фондом "Право на защиту". Денежная помощь начисляется, если лицо имеет хотя бы один критерий уязвимости и соответствует двум условиям.

Участниками проекта могут стать те внутренне перемещенные лица (ВПЛ), чей ежемесячный доход не превышает 6318 гривен. Однако для получения денежной помощи необходимо относиться к одной из следующих категорий уязвимости:

Одинокие родители или матери

Семьи, в которых есть лица с инвалидностью

Семьи, где есть беременная женщина

Многодетные семьи

Приемные семьи или опекуны

Семьи с детьми в возрасте до одного года

Лица с хроническими заболеваниями

Украинцы от 60 лет

Лица с инвалидностью подгруппы "А"

При регистрации все члены домохозяйства должны присутствовать и предоставить всю необходимую информацию, указанную в опросе.

Жителям города и области сначала нужно пройти онлайн-опрос. После обработки анкет работники благотворительного фонда свяжутся с теми, кто сможет продлить процесс регистрации для получения помощи.

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Напомним, в рамках проекта предлагается два вида денежной помощи.

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